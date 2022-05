Advies aan Friese overheden: "Kijk opnieuw naar mogelijkheden voor windmolens op land"

De kans dat de discussie over het plaatsen van windmolens op het land weer terugkomt in de Friese politiek is groot. volgens een rapport van twee adviesbureaus over de toekomst van de Friese energievoorziening aan de Regionale Energie Strategie (RES) doet Fryslân er goed aan om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden.