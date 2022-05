Kinderserie, popmuziek en verhalenbank in het Fries winnen Stim fan Fryslân

Als tweede eindigde het idee SJONG IT! Live! (98 stemmen) dat ingediend werd door Anouck Veenstra van Studio Audioshape. Doordat muzikanten leren het Fries als taal te gebruiken, kan het Friese muzikale aanbod groeien. "Het is leuk om mensen de kans te geven om een nummer dat ze leuk vinden te vertalen naar het Fries, dan vervolgens op te nemen in een geluidsstudio en daar een optreden mee te doen in Neushoorn", zegt Veenstra.

Derde werd het idee om Friese verhalen te behouden voor de toekomst door een digitale verhalenbank met spannende luisterspellen op te zetten. Meindert Tjerkstra van onderwijsbureau Semko uit Joure: "We zitten te denken aan een podcast, om het daar in te doen, en dat mensen dan elke week een nieuw verhaal krijgen. Dat is natuurlijk niet alleen voor onderwijs, maar voor iedereen die van verhalen houdt."