Tegels adopteren om zwembad te vernieuwen: "Je hoeft ze niet zelf schoon te maken, hoor!"

Intussen is er 4.000 euro opgehaald. In totaal hoopt het zwembad om 12.000 euro via de crowdfunding te dekken. "Het drupt nog steeds binnen, maar er zit nog een klein gat in onze begroting. Dus wij hopen dat mensen nog vierkante meters willen adopteren", zegt Mulder. "Het zwembad heeft genoeg reserves over om dat bedrag op te vangen, maar dan hebben we niet meer geld over voor andere dingen die mogelijk ook nog moeten gebeuren", vult Feenstra aan.

Na deze week is het leggen van de tegels waarschijnlijk klaar. Dan duurt het nog tien dagen om het zwembad weer te vullen met zuiver bronwater. Op 28 mei gaat het zwembad weer open met een nieuwe, blinkende en compleet gefinancierde bodem, zo hoopt het bestuur.