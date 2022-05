Grijze schoolpleinen omtoveren tot groentetuinen: "De natuur moet leven voor de kinderen"

Landelijk zijn er ruim 220 aanmeldingen binnengekomen voor deze eerst Maand van de Schooltuin. "Het is belangrijk dat kinderen in contact komen met de natuur", zegt docent Joanneke Romkema, terwijl ze over het schoolplein van CBS Bernewird in Bornwird loopt. In de hoek ligt een tuin van vijf bij vijf tussen alle tegels.

Het is nu nog allemaal onkruid, maar de komende maanden maken de kinderen er een kleurig geheel van. Ze zaaien en mogen zelf de bloemen uitkiezen. "We willen het grijze schoolplein vergroenen. De tegels moeten eruit en er komt een tuin in, want dan komt er leven op het plein. Zand, water en plantjes zijn belangrijk. Dat de kinderen zich bewust zijn van de natuur en dat ze onderdeel van de natuur zijn", zegt Romkema.