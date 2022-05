Heerenveen wil met dezelfde elf Ajax-feest verstoren

Dat Heerenveen met dezelfde elf begint, betekent dat Joost van Aken en Nick Bakker er weer niet bij izjn. Al is dat bij Bakker nog niet helemaal zeker. Heerenveen-coach Ole Tobiasen twijfelt nog: "Nick heeft vandaag (dinsdag, red.) voor het eerst weer meegetraind. Als hij op de dag van de wedstrijd weer een reactie krijgt, laten we hem thuis. Maar hij begint zeker niet in de basis."

Ervaring met Amsterdamse kampioenswedstrijd

Ole Tobiasen speelde van 1997 tot en met 2002 voor Ajax. In het eerste seizoen speelde hij als basisspeler veel wedstrijden, totdat hij een zware knieblessure opgelopen.

Hij maakte in dat eerste seizoen wel een kampioenschap mee. "Ik heb nog wel contact met verschillende mensen binnen de club. Het is een bijzondere wedstrijd om mee te maken. Er zal een mooie sfeer hangen. Alleen al als we aankomen."

Europees ticket

Maar Tobiasen legt als coach de nadruk vooral op zijn eigen ploeg. "We doen zelf mee om nog een Europees ticket te halen, dus daar ligt de focus vooral op. Maar weten dat het heel moeilijk wordt."

Ajax zit in een mindere fase van het seizoen en wint vooral zijn wedstrijden door goals in de eindfase van een wedstrijd. "Ajax heeft zoveel kwaliteit. Ik moet eerlijk toegeven, het was raar om een analyse van Ajax te zien, omdat ze nu van systeem zijn geswitcht."