Oekraïense Dariya wordt 18: "Niet gedacht dat ik mijn verjaardag in Nederland zou vieren"

"Deze week wil ik over mijn verjaardag en over mijn Oekraïense vrienden vertellen.

Op zes mei heb ik mijn verjaardag gevierd. Ik ben achttien jaar geworden. Een paar maanden geleden kon ik me niet indenken dat ik mijn verjaardag in Nederland zou vieren. 's Ochtends heb ik gevideobeld met mijn broer, opa en oma's en met al mijn vrienden. Ik was heel blij om iedereen te zien en met ze te lachen. Ik heb mijn vrienden vooral erg gemist. Het voelde wel beter dat ik met ze kon bellen en ze kon zien.

Vrienden nog in Oekraïne

Toen de oorlog begon, hadden mijn vrienden en ik kerstvakantie. We hebben veel tijd met elkaar doorgebracht en hadden plannen om ook onze zomervakantie met elkaar door te brengen. Nadat de oorlog begon, zijn die plannen stukgelopen en was onze eigen veiligheid het enige waar we nog aan konden denken.

Elke dag hadden we contact door met elkaar te chatten, zodat we kunnen horen of één van ons hulp nodig heeft. We hebben het veel over het nieuws en hopen dat het gauw allemaal voorbij is.

Het grootste deel van mijn vrienden heeft ervoor gekozen om in Oekraïne te blijven, daarom vertel ik zo veel over alle positieve dingen die ik hier in Nederland meemaak.

Beste vriendin

Mijn beste vriendin Valeria was de persoon die mij heel veel steunde. We waren altijd aan het praten via de chat en we videobelden regelmatig om een beetje afleiding te hebben van alles.

Na een paar weken van oorlog heeft Valeria besloten om naar Polen te gaan. Ze kon toen naar Australië vliegen, naar haar broer. Ik was heel bezorgd toen ze mij foto's stuurde van de lange rijen met auto's die moesten wachten om de grens over te steken. Ze was toen op de plaats waar elk moment gevechten konden ontstaan. Ik was heel bezorgd om haar.