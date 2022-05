Cambuur wil iets rechtzetten tegen Willem II: "Het moet beter dan tegen RKC"

De verschillen op de ranglijst zijn klein. Cambuur staat maar drie punten achter op het achtste plaats, dat geeft recht op play-offs om Europees voetbal. Tegelijk is de voorsprong op de zestiende plaats, waarmee je play-offs om degradatie spelen, zes punten.

Dat zou met nog twee wedstrijden te gaan en een beter doel saldo genoeg moeten zijn. Toch houdt Haar overal rekening mee. "De competitie is op dit moment retespannend. Er gebeuren dingen die niemand had verwacht. Met 35 punten kan het nog steeds overal heen, dat is vrij uniek. We zijn op ons hoede, maar we hebben er geen invloed op."

Willem ll onder druk zetten

Afgelopen vrijdag kreeg Cambuur geen druk op tegenstanden RKC Waalwijk. Vooral in de eerste helft hadden de Leeuwarders moeite met het spel van de Waalwijkers. Dat is goed geëvalueerd. "Ik vind dat wij thuis altijd in staat zijn een tegenstander vroeg onder druk te zetten. Tegen RKC was dat minder en kregen we het niet goed voor elkaar. Het moet beter dan tegen RKC."