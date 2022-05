UNICEF kritisch over noodopvang WTC Leeuwarden: "Schadelijk voor ontwikkeling kinderen"

Bij werkgroep Steun aan Vluchtelingen hebben ze ook zorgen over de situatie van vluchtelingen in het WTC in Leeuwarden. "Het zit scheef", vindt Jenny Mink van de werkgroep. "De komst van de Oekraïense vluchtelingen en de verlenging van de opvang in het WTC was het voor ons de druppel, toen hebben we geschreven."

De werkgroep vindt het scheef dat het lang duurt om woonplaatsen voor de vluchtelingen in het WTC te vinden. "Er kan wel op korte termijn opvang geregeld kan worden voor Oekraïners, wat ook helemaal terecht is, maar dan kan dat ook voor deze mensen. Een vluchteling is een vluchteling."