Wirdumer plast over vriendin: voorwaardelijke werkstraf

De twee kregen ruzie nadat de man zich ergerde over het nonchalante gedrag van de vrouw rond de coronaregels.

Helemaal nat

De vrouw was op stap geweest in Amsterdam. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de niet-gevaccineerde man. Hij zou de vrouw toen hebben geslagen en heeft over haar heen geplast. Toen de politie op het lawaai afkwam, was de vrouw helemaal nat. Na het incident was ze met kleren en al onder de douche gegaan.

De man verklaarde tegen de rechter dat hij niet opzettelijk over de vrouw heen had geplast. Hij zou het 'hebben laten lopen' en zou niet op de vrouw hebben gericht. De rechter ging niet mee in die lezing en veroordeelde de man tot 40 uur voorwaardelijke werkstraf. De twee zijn nog steeds bij elkaar.