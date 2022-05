Conclusies Rekenkamer 'eenzijdig': "Subsidies weidevogelbeheer geen weggegooid geld"

De Algemene Rekenkamer kwam eerder met de conclusie dat het beheer niet heeft gewerkt. Volgens de Friese weidevogelbeschermers ligt dat anders.

'Eenzijdige conclusies'

"De conclusies van de Algemene Rekenkamer zijn wel heel eenzijdig", zegt Ernst Oosterveld. Hij was in het verleden secretaris van het Olteterp-overleg. Daarin zijn de weidevogelbeschermers verenigd.

"Dat het met de grutto niet goed gaat, is correct. Dat zien we in Fryslân ook. Maar we zien ook dat die achteruitgang bij gesubsidieerd beheer veel minder is dan zonder bescherming."

Aanvalsplan

Het subsidiegeld voor weidevogelbeheer is beslist geen weggegooid geld, vindt Oosterveld. "In gesubsidieerd beheer is de achteruitgang van de grutto, de kievit en de scholekster een factor vijf minder dan op regulier boerenland. Zonder het beheer waren er behoorlijk minder geweest, dan nu."

Met het Aanvalsplan Grutto hopen de weidevogelbeschermers de achteruitgang te stuiten. "De provincie Fryslân heeft het omarmd. Het is de bedoeling dat we grote weidevogelkerngebieden van zo'n 1.000 hectare met kruidenrijk grasland en een hoog waterpeil creëren."

Meer tijd nodig

Om dat op te zetten, is tijd nodig. Op dit moment is er voor de financiering een contract van vijf jaar. Dat is te weinig om boeren te stimuleren om weidevogelbeheer op te nemen in de bedrijfsvoering, stelt Oosterveld. "In die grote kerngebieden kunnen boeren met vijf jaar niet uit de voeten. Dat zou op zijn minst een jaar of dertig moeten zijn."

Met het aanbieden van de evaluatie van het weidevogelbeleid aan de Tweede Kamer hopen de weidevogelbeschermers dan ook op meer steun. "Dat ze niet de conclusie trekken dat het geld voor het weidevogelbeheer weggegooid geld is en dat het voor de lange termijn noodzakelijk is om de weidevogels in de benen te houden."