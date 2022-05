Janny (70) uit Stiens inspireert honderden brievenschrijvers aan Poetin

De vraag is natuurlijk wat het op zal leveren. Tiesnitsch Kooistra is realistisch. "Het zal er niet direct voor zorgen dat de oorlog stopt. Maar met liefde bereik je meer dan met kogels. Er moet wat gebeuren. We moeten zien dat we het hart van Poetin vinden, dat moet er zijn, als is het nog maar zo klein. Hij is iemands zoon, hij is iemands vader, hij heeft kinderen."

Vaders en moeders missen kinderen

Tiesnitsch Kooistra heeft maandag ook naar de toespraak van Poetin gekeken op wat Rusland de Dag van de Overwinning noemt. Ze schrok zelfs even, want het leek er bijna op dat Poetin de brief had gelezen.

"Ik had hem nog nooit eerder iets horen zeggen over dat vaders en moeders nu hun kinderen moeten missen." Dat is ook de rode draad in de brief die Tiesnitsch Kooistra in vier talen heeft opgesteld. "Toen dacht ik: de brief is aangekomen!"

Maar die kans is toch klein. Haar zoon heeft de brief aangetekend verstuurd, onder andere naar de Russische ambassade en naar het Kremlin. "De volgende dag was de brief al bij de ambassade en op 6 mei is hij ook nog in Moskou aangekomen. Maar niet geopend."

Nog niet klaar

Het werk van Tiesnitsch Kooistra is nog niet klaar. "We gaan gewoon door. Ik heb het ook naar de Nederlandse ambassade in Kiev gestuurd en naar de Oekraïense ambassade heir. En ik wil graag met de paus praten, want die wil weer met Poetin praten."

De 70-jarige inwoner van Stiens zit vol motivatie, maar moet soms ook even om haarzelf denken. "Even een pas op de plaats zo nu en dan, zeggen de kinderen. Maar ik heb zo'n bewondering voor het Oekraïense volk. En mijn rechtvaardigheidsgevoel is heel sterk, dat is best lastig soms."