Niet genoeg paarden meer demonstraties met paardenreddingsboot op Terschelling

Sommige paarden zijn te oud, een eigenaar met paard is afgehaakt en er zijn paarden met kwalen. Elk jaar bracht de stichting vier keer per jaar met twaalf paarden roeireddingsboot Secretaris Schumacher naar de Noordzee.

Er zijn nu nog zes paarden over voor de demonstratie, maar dat is niet genoeg, zegt Martinus Kosters van de stichting Museumreddingsboot.

De stichting heeft wel gekeken of andere bedrijven paarden beschikbaar hebben. Maar die hebben de paarden zelf nodig. Het huren van paarden is ook geen optie. "Dat zouden we wel willen, maar dan moeten we ook een geldbuidel hebben", legt Kosters uit. "We hebben het al gauw over 5000 tot 7000 euro per jaar."

Traditie

"We geven de moed niet op", zegt Kosters. Hij hoopt een geldstroom op te kunnen zetten voor de langere termijn. Bovendien zou er op het eiland een eigenaar met jonge paarden zijn, die in de toekomst mee kunnen doen.

Kosters vindt dat er alles aan gedaan moet worden om deze traditie in stand te houden. "Terschelling is de enige plaats ter wereld waar nog een roeireddingsboot door paarden naar de zee wordt gebracht."