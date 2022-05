Het verlangen was te groot: opgevangen familie terug naar Oekraïne

De heimwee van de Zorenko's groeide met de dag. Dagelijks was via internet contact met het thuisfront. De man van Inna was achtergebleven. Hij zit in het leger. Maar ook de ouders van Inna wonen daar.

"Je hebt het zelf ook als je op vakantie bent", zegt Marjan. "Dan wil je naar huis." Voor André en Marjan was het duidelijk: we brengen ze zelf naar de grens. "Ik heb meteen gezegd dat we dit avontuur afmaken", zegt André. "Dus vorige week hebben we gevraagd of ze er zeker van zijn en na een 'ja' hebben we de reis georganiseerd." Zo'n 3400 kilometer heen en weer, in een speciaal daarvoor geregelde bus.

Emotioneel afscheid

Het afscheid bij de grens was emotioneel. Marjan: "Ik was kapot. Ik heb daar staan huilen. Inna fluisterde toen in mijn oor: 'I love you' en 'je moet niet huilen'. Je krijgt zo'n band met die mensen, het is net familie."

André Bos is duidelijk: "Ik heb nog gezegd: doe het niet, blijf hier. Maar je kon zien dat het niet langer ging."