Horecasector wil meer tijd om coronaschulden terug te betalen

In Fryslân hebben de afdeling Harlingen, Midden-Fryslân en Leeuwarden de oproep ondertekend. Horecaondernemers moeten minimaal tien jaar de tijd krijgen om de belastingschulden die ze opgelopen hebben in de coronacrisis terug te betalen.

"Mensen moeten soms een deel terugbetalen van de steunregelingen die ze gehad hebben of ze hebben huurachterstanden", zegt Ton Eijer van de afdeling Leeuwarden. "Of ze hebben privé problemen gekregen met de hypotheek, of dat ze geld geleend hebben om rond te komen in de tijd dat ze dicht waren."

Terrassen vol, maar financieel nog niet in orde

Er komt nu wel weer geld binnen, maar er moet ook weer van alles betaald worden. "Onderaan de streep blijft er niet veel over. Ze zeggen dat ze nu alvast moeten sparen om de belasting te kunnen betalen en zo kunnen ze geen investeringen doen. Het is mooi dat het weer druk is en dat de terrassen vol zitten, maar financieel is het nog niet in orde."

Volgens berekeningen zou 15 procent van de ondernemers er problemen mee kunnen krijgen. "Die zouden het wel eens niet kunnen redden, dat geldt niet alleen voor horeca, maar ook voor kappers en andere ondernemers."

Herstelplan

De horecavoorzitters willen ook een financieel herstelplan op maat voor de sectoren die het hardst getroffen zijn. "Er zijn starters die niet veel steun gekregen hebben, die vielen net buiten de boot. Daar moet ook aandacht voor zijn."