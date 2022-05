Recensie De Weldoener van Illustere Figuren: Niets is zeker. En zelfs dat niet!

Die 'reis' naar de kern van het innerlijk van Bonifatius wordt uitgebeeld als een showprogramma. In de vorm van een televisiequiz krijgen we een beter beeld van Bonifatius. Wat was eigenlijk de drijfveer van deze heilige? Hoe was zijn leven? En hoe kwam Bonifatius precies aan zijn einde?

Tim Verbeek in glitterpak is onze gastheer, die in zijn programma verschillende gasten en deskundigen ontvang om hierover duidelijkheid te krijgen.

Getuigen van de moord op Bonifatius

Met een panel bijvoorbeeld, van drie getuigen van de moord. De autochtone Fries, compleet met hooivork, die vindt dat Bonifatius terecht tot de dood veroordeeld is. De bisschop liet de voor de Friezen heilige eik omkappen. Daarnaast de fanatieke volgeling van de bisschop die de Friezen van een brute roofmoord beschuldigt en tenslotte de vrouw die terwijl ze in het riet stond te plassen zou hebben gezien hoe Bonifatius aan zijn einde gekomen is.

Twijfel

Wie vertelt de waarheid? Wat is de waarheid? Niets is met zekerheid te zeggen. En in een doldraaiende parodie op het fenomeen showbizzquiz, zoals we iedere dag weer op televisie zien, leren we dat eigenlijk niets in het leven zeker is. Ook niet erg, want twijfel is immers de oorsprong van alles wijsheid. Zo houdt de deskundige de quizmaster voor.