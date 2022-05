Aanleg glasvezel buitengebied Noord-Fryslân gaat door: voldoende animo

Het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden is niet goedkoop. Om het rendabel te houden, moest minstens de helft van de adressen in het gebied meedoen. Dat is nu dus gelukt.

Over twee jaar klaar

Directeur Niek Geelhoed van Kabelnoord is blij dat de aanleg door kan gaan. "Het is een unieke en eenmalige kans voor de bewoners om een glasvezelaansluiting te krijgen, omdat de provincie Fryslân subsidie beschikbaar stelt."

Kabelnoord verwacht dat er dit jaar al wordt begonnen met de aanleg. Het bedrijf denkt dat de volledige aanleg zo'n twee jaar zal duren.