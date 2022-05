Nieuwe interactieve speurtocht-app is primeur voor Dokkum

De app is geschikt voor jong en oud. Het gaat om de app 'City Sherlocks'. De gebruikers van de app krijgen een route en moeten aan de hand van opdrachten al puzzelend meer over de stad te weten komen. In ongeveer twee uur kunnen ze de route lopen.

Initiatiefnemer Is Edwin Zijlstra. Hij werkt al 35 jaar in de toerismesector voor de provincie Fryslân. Hij kwam op vakantie in Engeland op het idee van de App City Sherlocks. Toen heeft hij dit idee hier ontwikkeld.