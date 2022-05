Veel zorgmedewerkers melden zich aan voor opleidingssubsidie UWV

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd maandag in Leeuwarden bijgepraat over de eerste resultaten van de subsidieregeling. Het is opgezet om mensen meer kans te geven op de arbeidsmarkt.

De vraag is groot, zo blijkt aan de aanvragen. Er zijn nu twee rondes geweest en zo'n 80.000 mensen hebben er al gebruik van gemaakt. Van Gennip: "Dat betekent dat er dus al zoveel mensen zijn die goed geholpen zijn en zo een betere positie hebben op de arbeidsmarkt."

Signaal

Uit de cijfers wordt ook iets anders duidelijk: veel zorgmedewerkers willen een opleiding volgen. Voor de minister is dat een signaal: "Ik zie deze cijfers als een kanarie in een koolmijn. We moeten weten waarom dit gebeurt. Het gaat in veel gevallen om bijscholing maar we moeten wel duidelijk hebben of mensen echt verloren gaan voor de zorg."

Peter Smit, verantwoordelijk voor het STAP-geld bevestigt dat: "De helft is bijscholing, dat klopt. Maar voor je conclusies trekt moet je nader onderzoek doen." STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.