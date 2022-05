Fries in Lviv over de speech van Poetin: "Speech verandert niet zoveel aan de situatie"

Poetin zegt dat het een lange oorlog zal worden. Willem Nammensma: "Dat is de laatste weken wel duidelijk geworden. Dit is niet voor juni of juli afgelopen. De berichten gingen dat het minimaal tot september doorgaat. In het nieuws was dat Nederlandse militairen in Slowakije daar tot oktober blijven zitten. Nu wordt ook weer in de buurt van Odessa gebombardeerd."

Geen zicht op einde van de oorlog

"De Russen vinden het dus nog niet genoeg, wat ze tot nu toe hebben ingenomen. De wapentoevoer aan Oekraïne gaat ook onverminderd door. Deels gaat dat direct naar het front en deels wordt dat eerst op een andere plaats bij elkaar gebracht om dan later op strategische plekken in te zetten. Dit is niet in een paar weken afgelopen. Het is dramatisch dat er nog geen zicht is op het einde van de oorlog.