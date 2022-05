Kritiek op mededeling melktekort in supermarkten; droogte is niet de reden

De uitleg was, dat er geen melk is, omdat het te droog weer is. Er is wel droogte, maar dat speelt momenteel geen rol in de melkproductie. Het ligt volgens landbouworganisatie LTO niet aan de producenten en melktekort is niet aan de orde.

"De productie is de afgelopen jaren in zijn totaliteit afgenomen", zegt LTO-bestuurder Jan Teade Kooistra. "Maar er is genoeg melk om alle winkels goed te bevoorraden."