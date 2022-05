SportCast: "Heerenveen moet de Conference League niet willen halen"

Van der Ree ziet de positieve punten wel van het spelen van wedstrijden un de Conference League. "In het begin heb je tegenstanders die je niet zo goed kent, maar die wel redelijke elftallen zijn. Later in het toernooi kom je tegenstanders tegen waar je graag tegen wilt spelen."

In de halve finale versloegen de Rotterdammers Olympique Marseille. Over twee weken is AS Roma de tegenstander in de finale. "Je gaat in een hoog tempo door de wedstrijden heen en van veel wedstrijden spelen, word je beter", vindt Van der Ree.

Maar dat niet alleen. "Je speelt in verschillende omstandigheden en leert daaronder te presteren. Daarvan worden ze beter."

Bukken voor vliegende stenen

Van der Ree beleefde echter ook angstige momenten toen ze met Feyenoord vorige week in Marseille moesten voetballen. "We reden op een weggetje waar ze aan het werk waren. Daar lagen allemaal stenen langs de weg", vertelt hij.

"Ik zat achter Arne Slot en naast John de Wolf. Er vloog een steen door het raam vlakbij Arne zijn hoofd. Toen was het even bukken", zegt Van der Ree, die een nieuwe contractaanbieding van Feyenoord in beraad heeft. "Als assistent-trainer. Maar er verandert niet heel veel ten opzichte van dit jaar."