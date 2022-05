Van Aliyam (10) tot Jan (74), in Joure ontkomt niemand aan het kaatsvirus

Vorig jaar zomer begon Jan Prins met een kaatsinitiatief in het dorp. Prins is geboren en getogen in Franeker, het kaatswalhalla van Fryslân. Toen hij naar Joure verhuisde, miste hij het kaatsen. Dus sloeg hij regelmatig met vrienden een balletje op de sportvelden.

Steeds meer mensen sloten zich daarbij aan. Het werd tijd om eens te kijken of er in het dorp meer animo voor het kaatsen was. "Het wordt hier gedaan voor en door de Jousters", vertelt Prins.