Op zoek naar het paradijs in de bossen van Oranjewoud met kunsttentoonstelling

De kunstwerken staan verspreid in het gebied bij hotel Tjaarda in oude kerken, middenin de bossen of bij het water. Het gebied is ooit aangelegd door de Friese Nassaus en is nu nog steeds een paradijselijke plek.

Kunstenaars bevragen met hun werk het fenomeen paradijs, sommigen staan ook stil bij de geschiedenis van het gebied. "Soms is het heel mooi, soms is het kritisch en soms is het prikkelend", zegt Hans den Hartog Jager, artistiek leider van Paradys.