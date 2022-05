Friese Oost-Europadeskundige over speech Poetin: 'Kleurloos en mat'

Verwachtingen

De Hoop wist niet wat hij van de toespraak moest verwachten. Het is ook wel iets opgeklopt in de media, zegt hij. Er zou een oorlogsverklaring komen, een volledige mobilisatie, een nieuwe atoomwapendreiging of de overwinning zou worden uitgeroepen.

Niets van dat alles gebeurde. De overwinning uitroepen kan niet, want er is geen overwinning, zegt De Hoop Zo goed gaat het niet met de oorlog in Oekraïne, die de Russen geen oorlog, maar een militaire missie noemen.