Drie militairen geschorst na ongeluk op vliegbasis Leeuwarden

"De luchtmacht neemt de maatregel ook om de orde en rust op het onderdeel te herstellen", schrijft Defensie.

De Koninklijke Marechaussee doet nog strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie. "Afhankelijk daarvan, en mogelijke strafrechtelijke vervolging, worden eventuele nadere stappen gezet."

Het ongeluk met een vorkheftruck gebeurde op een feest. Over de precieze toedracht zijn nog geen mededelingen gedaan, maar een woordvoerder zei toen al dat de machine "niet tijdens werkzaamheden" is gebruikt.

"Nogal wat gebeurd"

De woordvoerder wil nu alleen tegen de NOS zeggen dat "er nogal wat gebeurd is" op de basis en dat de luchtmacht in het kader van transparantie nu meldt dat de militairen zijn geschorst. "We merken dat daardoor de rust wederkeert."