Kale Duinen wordt voorbeeldgebied en de tapuit profiteert ervan

Het gebied, dat officieel het Aekingerzand heet, is een van de paar broedplaatsen van de tapuit. De zeldzame vogel brengt de winter door in Afrika. In het voorjaar vliegt de vogel naar Nederland toe om te broeden. Daar zijn niet veel plekken geschikt voor, maar de Kale Duinen wel. Dat is een stuifzandgebied in het Drents-Friese Wold.

Naast de tapuit broeden de boom- en veldleeuwerik, de graspieper en de nachtzwaluw in het natuurgebied op de provinciegrens. Het zijn allemaal grondbroeders en dat maakt ze kwetsbaar. Daarom nemen natuurbeheerders allerlei maatregelen, schrijft RTV Drenthe.

Dat was ook nodig. Door te veel stikstof groeit de heide dicht en komt open zand onder het mos te zitten. Konijnen maakten normaal gesproken holen waarin de tapuit graag broedt, maar die konijnen zijn er ook bijna niet meer.

Kunstmatige nesten

Om dat aan te pakken, zijn er bijvoorbeeld kunstmatige nesten gemaakt, met gaas ervoor. Bovendien is het rustiger geworden in het gebied. "Het gaat steeds beter met de konijnen", zegt boswachter Lysander van Oossanen.

Het project met de kunstnesten leverde zelfs zoveel succes op, dat de aanpak een paar jaar geleden is uitgebreid naar andere gebieden in de buurt, zoals de Schaopedobbe.

Het natuurgebied is opener gemaakt door de boompjes en struiken weg te halen. En op plaatsen is de hele bovenlaag eraf gehaald waardoor het stuivende zand weer te zien is. Dat helpt ook voor andere vogelsoorten op de heide.

Paden dicht

Een andere maatregel was niet populair bij sommige mensen. "Het werd zo onwijs druk dat konijnen en met name de broedvogels daar last van hadden. We hebben een heleboel schapenpaadjes afgesloten, waardoor er meer rust is op de duinen."

Borden aan de rand van het natuurgebied en bij de dichte paden informeren bezoekers over de vogels die er broeden en de rust die ze nodig hebben.