Marsumer chauffeur (80) terug uit Oekraïne: "Als je kunt helpen, doe je dat"

Of Posseth echt nog eens gaat, weet hij nog niet. "Ik moet ook eens op mezelf letten, zeggen ze." En hij gaat er ook niet alleen over: zijn vrouw moet het ook goed vinden. "Ik had nu gelukkig toestemming om het te doen, want anders is het niet te doen. Dat vertrouwen is er."

Niet alleen van zijn vrouw kreeg hij het vertrouwen, maar ook van zijn dorpsgenoten. "Ik had papiertjes rondgebracht omdat de diesel zo duur was. Ik vroeg of ze eraan mee wilden betalen. Dat is geweldig gegaan."

Dorp leeft met

Posseth had zo'n 2.000 euro nodig, maar heeft een veelvoud daarvan binnengehaald. "Ik kan er nog wel twee of drie keer heen voor het geld. Dat geeft je een mooi gevoel, dat je dorp zo meeleeft. Dat vind ik geweldig, dan wil ik het graag wegbrengen."