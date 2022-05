Na twee halve seizoenen beginnen kaatsers nu weer 'gewoon' in mei

Dat heeft Hans Wassenaar, verliezend finalist in Franeker, ook. "We zijn er nu klaar voor, zowel fysiek als mentaal. Andere seizoenen zaten we alleen maar te wachten, dat is heel vervelend. Nu zitten we in ons normale ritme."

Dylan Drent, die met Marten Bergsma en Hendrik Kootstra de overwinning opeiste in Franeker, heeft het gemist. "Het familiegevoel dat je met het kaatsen hebt, is weer helemaal terug. Eerst moest je met een boog om iedereen heen lopen."

Even wennen

In Tzum begon de vrije formatie van de vrouwen. Daar zijn er ook wel wat gemengde gevoelens. "Voor ons gevoel wordt dit een lang seizoen", denkt Ilse Tuinenga. "Het werd bijna gewoon om een half seizoen te hebben. Alle partijen zaten wat dichter op elkaar."

Marrit Zeinstra werd met Nienke Sijbrandij en Manon Scheepstra winnaar in Tzum. "Het was wel even wennen, het was omschakelen. In maart was het slecht weer, april ook. Voor mijn gevoel zijn we wat laat begonnen met buiten kaatsen."

Zorgen over niveau

Daar was het dit weekend wel mooi weer voor. Maar in het vrouwenkaatsen zijn er meer zorgen: het niveau. Al jaren steken er twee parturen bovenuit en is het niveau in de breedte te laag. In Tzum stonden er weer vrouwen op het veld die eigenlijk waren gestopt.

Zeinstra maakt zich ook zorgen. "We kunnen net een eerste klasse en een hoofdklasse maken. Dat is zonde, dat is jammer. Het mooi dat het nu nog kan, maar de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Dat maakt het ook minder leuk."