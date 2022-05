Kamerlid Romke de Jong (D66): "De polarisatie in ons land is zorgwekkend"

"Het feit dat ons land uit de top-10 is geduikeld van landen waar de persvrijheid goed geregeld is, zegt genoeg. Dat kan echt niet en is zorgwekkend, omdat een sterke democratie de pers nodig heeft."

Volgens de democraat kan je wat er nu om de media heen gebeurt niet meer als incidenten afdoen. Hij vindt dat Den Haag 'alle middelen moet inzetten' om dit te keren, zonder concreet te benoemen hoe dat dan precies moet.

Jonge leeftijd

Volgens Mirka Antolovic, directeur van Tûmba en PvdA-raadslid in Leeuwarden, moet je niet aan symptoombestrijding doen, omdat volgens haar de basis voor de polarisatie al op jonge leeftijd begint.

"Zelfs bij kleuters zie je soms al een gebrek aan respect voor de leidsters. Ik snap best dat er groepen zijn die zich buitengesloten of niet-gezien voelen, maar dat mag natuurlijk nooit tot geweld leiden. Maar media hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om de diversiteit in beeld te houden. Mensen moeten zich kunnen herkennen in de berichtgeving."

Algoritmes

FNP-raadslid Tjibbe Brinkman illustreerde de toenemende polarisatie met een voorbeeld dat hij onlangs als scheidsrechter meemaakte. "Ik moest een wedstrijd van de onder 19 staken omdat het niet meer te doen was. Agressie in het veld en vanaf de kant. Ik dacht na 30 minuten fluiten, wil ik dit eigenlijk nog wel?"

"Kijk maar naar de social media, mensen krijgen via de algoritmes alleen nog maar verhalen te zien die overeenkomen met hun eigen mening. Dat maakt hun ideeën alleen maar sterker. En speelt de coronatijd mee, of het lange thuis zitten? Wat het ook is, ik wordt de angstig van!", aldus Brinkman.