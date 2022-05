Maandenlange megaklus aan A32 begint: dit moet je weten

De fundering van de weg is niet stabiel, daarom moet hij opnieuw worden aangelegd. De snelweg wordt volledig opnieuw aangelegd, omdat de fundering van beide rijbanen niet stabiel is. Daardoor ontstaan er gaten en hobbels.

De werkzaamheden op een rijtje

In de richting van Heerenveen is er zo'n zes weken lang maar één rijstrook open. Dit is van 9 mei tot 22 juni. Vooral in de spits is er kans op files. De andere kant op zijn wel beide rijstroken open. Wat de overlast na 22 juni zal zijn, is nog niet bekend, maar automobilisten moeten rekening houden met een langere reistijd.

De op- en afrit van en naar Akkrum is vanaf maandag 13 juni 6.00 uur tot woensdag 22 juni 6.00 uur afgesloten voor het verkeer. Datzelfde gebeurt vanaf vrijdag 1 juli 6.00 uur tot zondag 10 juli 6.00 uur nogmaals.

Daarnaast is de verzorgingsplek bij Akkrum van dinsdag 7 juni tot woensdag 22 juni 6.00 uur dicht.

Omleidingen

Mensen worden omgeleid met gele omleidingsborden. Als de weersomstandigheden niet goed zijn, kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.