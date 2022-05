Rense Sinkgraven schrijft duivenmelkersroman: "Geluid van vleugels is verslavend"

In Buitenpost woont de 25-jarige Martine Koopmans, een vrouwelijke duivenmelker, die met haar duiven regelmatig in de prijzen valt. Ze raakte verslingerd aan de sport door haar vriend Booij. "Eerst waren we elkaars concurrenten, maar nu vliegen we samen. Er is geen dag dat we niet met de duiven bezig zijn."