Vertrouwen is groot bij Heerenveen: "Ik denk dat we het gaan halen"

Aan de kant van de Friezen was de Zweedse aanvaller Amin Sarr met twee doelpunten de grote held. Hij scoorde in de laatste zes wedstrijden al vijf keer en dat is volgens hem geen toeval.

"In de eerste wedstrijden kwam ik net uit het voorseizoen. Ik had toen maar een week getraind in Zweden na zes weken vakantie. Toen begon ik bij Heerenveen ook nog op de vleugel en we waren niet in een goede periode", zegt Sarr. "Toen ik in de spits werd gezet veranderde alles."

De Zweed ziet zich komend seizoen al op de Europese velden scoren. "Ik denk dat we een hele goede kans hebben nu. We zijn in een geweldige flow", aldus Sarr.