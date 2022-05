Bergsma, Drent en Kootstra winnen eerste vrije formatie van het seizoen

Het partuur van Steenstra had het moeilijk in de tweede omloop, maar haalde het wel na een 5-5 6-4 overwinning op Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis. Via een staand nummer bereikte Steenstra de finale.

Bij de halve finale, tussen het partuur van Bergsma en die van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger, was het spannend. Het partuur van Bergsma won met 5-4 6-4. Iseger viel in bij het partuur van Van der Bos omdat Erwin Zijlstra eerder een enkelblessure had opgelopen.

Kootstra werd na afloop van de partij uitgeroepen tot koning. De finale werd op een 4-3 tussenstand in het voordeel van het partuur van Bergsma net even onderbroken vanwege kramp bij Wassenaar. Die stapte daarna ook uit het perk, maar kon niet voorkomen dat ook het laatste bordje en daarmee de overwinning naar Bergsma, Drent en Kootstra ging.