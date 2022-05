Sarr houdt met twee goals Europese droom Heerenveen levend

De Friezen moesten het tegen Vitesse stellen zonder derbyheld Joost van Aken en Nick Bakker. Die laatstgenoemde viel in de Friese derby geblesseerd uit.

VAR grijpt twee keer in

Als het aan video-scheidsrechter Robin Hensgens had gelegen, dan had Heerenveen na tien minuten al met een man minder gestaan. De VAR riep scheidsrechter Richard Martens naar de kant na een overtreding van achter van Tibor Halilovic op Matús Bero. Martens vond na het zien van de beelden een gele kaart genoeg.

Een paar minuten later werd het spel enkele minuten stilgelegd vanwege rookbommen op het veld en in het vak met de fanatieke Vitesse-aanhang. Nadat de rook was opgetrokken en de omroeper de supporters had toegesproken, kon de wedstrijd weer worden hervat.