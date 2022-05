'Goedkoopste huizen van Nederland staan in Vrouwenparochie'

Het is volgens het weekblad voor het eerst dat alle wijken in Nederland boven de 1.000 euro per vierkante meter zitten. De duurste plek om te wonen is de Utrechtsebuurt Zuid in Amsterdam. Daar betaal je gemiddeld 10.409 euro per vierkante meter. Bij de berekening wordt alleen de woonoppervlakte meegenomen. De tuin telt dus niet mee.

Wonen 'op stand'

Makeler Pieter Germeraad zet wel wat kleine kanttekeningen bij het onderzoek. "Het lastige is dat er daar niet zoveel wordt verkocht. Dus je hebt snel wat uitschieters naar beneden of naar boven. Maar dat de prijzen daar lager zijn dan in een stad als Leeuwarden is duidelijk", zegt de makelaar.