Tolken gaan langer door met staking: "Helemaal geen reactie gehad"

De staking zou eigenlijk tot 6 mei duren, maar de tolken hebben besloten om in ieder geval tot en met 13 mei geen overheidsopdrachten aan te nemen, omdat de actieweek niet geleid heeft tot een nieuw gesprek met de minister van Justitie en Veiligheid.

Sigaar uit eigen doos

"Er is helaas helemaal geen reactie gekomen van de kant van het ministerie", zegt voorzitter Fedde Dijkstra van de orde van registertolken en vertalers. "Daarom hebben we na overleg met de ledenraad besloten om door te gaan met de actie."

De actievoerders strijden voor een tariefverhoging. De minimumtarieven voor tolken die voor de overheid werken, gaan weliswaar omhoog van 44 naar 55 euro, maar dat is een sigaar uit eigen doos, zegt Dijkstra.

Een halfuur werk

Hoewel het tarief met ongeveer 11 euro stijgt, levert dat voor rechtbanktolken geen extra inkomsten op. Dat komt omdat de minister de voorrijdkosten van 20 euro eraf heeft gehaald.

Het uurtarief stijgt dan wel met 11 euro, maar de meeste zittingen duren niet langer dan een halfuur. In zulke gevallen krijgen ze ook maar de helft betaald. De helft van het nieuwe uurtarief van 55 euro is 27,50. Dat is minder dan de ruim 42 euro die ze nu nog krijgen.