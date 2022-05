Verslaafd aan heroïne en een taakstraf bij De Klomp

Jan Pieter is 53. Hij heeft eerder wel gewerkt, maar krijgt nu geen werk meer, denkt hij. Dat hoeft van hem ook niet meer. Zijn vrijwilligerswerk bij De Klomp voldoet hem goed.

Het is mooi werk, zegt hij. Tuintjes van andere mensen onderhouden bijvoorbeeld geeft hem een goed gevoel. Omdat mensen daar heel blij mee zijn, en hij zichzelf zo weer nuttig kan maken.

Over zijn alcoholisme is hij heen. Dat kwam zomaar zijn leven in, zegt hij. "Je hebt geen doel in je leven. Dan sluipt het er langzaam in. Nu heb ik wel weer een doel. Het is dankbaar werk."

Papieren zijn duur

Marcel werkt al bijna negen jaar als vrijwilliger bij De Klomp. Door de economische recessie was hij zijn baan kwijtgeraakt. Daarna kon hij niet meer aan het werk komen. Zo kwam hij in de werkplaats terecht. Dat bevalt hem wel.