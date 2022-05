Uitgesteld Geluk: Acht nieuwe verhalen in Boekekast

Hetzelfde verhaal is voorgelezen bij Natuurboerderij It Kolkje in Makkum. In 'Fjoerseelân' beschrijft Bart Kingma een kleine groep mensen die overblijft, nadat de zee het land heeft overstroomd. Ze proberen te overleven en ontdekken dat verlangen maar ook angst nodig is om het leven de moeite waard te maken.

'Fjoerseelân' is het eerste verhaal van Uitgesteld Geluk.