Beitske Visser net buiten podium bij opening W Series

De overwinning in de Verenigde Staten ging naar de Britse Jamie Chadwick.

De W Series, ook wel de Formule 1 voor vrouwen genoemd, gaat over tien races. Het is de derde editie van het evenement. In 2019 eindigde Visser als tweede in het klassement. Twee jaar later kwam ze niet verder dan de achtste plaats.

Op zondag is de tweede race van het seizoen. Ek die is op Miami International Autodrome.