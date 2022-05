Aris uitgeschakeld voor Nederlands kampioenschap na nederlaag bij Donar

Op dinsdag was Aris in de eerste wedstrijd nog te sterk voor Donar. In Martiniplaza in Groningen werd het toen 69-72. In de tweede wedstrijd speelde Donar echter met het mes tussen de tanden en dat zorgde voor een eenvoudige overwinning voor de Groningers: 62-99.

De wedstrijd van zaterdag moest de beslissing brengen in het best-of-threeformat.

Lang gelijkop

Net als donderdagavond begon Donar weer het scherpst aan de wedstrijd. Na het eerste kwart stond er een 28-21 voorsprong op het bord voor de thuisploeg. Het tweede kwart was met de meest minimale marge voor Aris, waardoor de Friese ploeg bij rust tegen een 45-39 achterstand aankeek,

Ook in het derde kwart deden beide teams niet veel voor elkaar onder. Dat eindigde zelfs gelijk en dus had Aris nog één kwart om een gat van zes punten goed te maken. De Groningers profiteerden in het laatste kwart echter van hun bredere selectie en liepen daardoor toch nog flink uit.

Donar was uiteindelijk met 99-82 te sterk voor Aris.

Andere play-offs

Aris stroomt nu in in de tweede ronde van het kampioenschap in de BNXT League. Daarin nemen ze het op tegen het Belgische Okapi Aalst.