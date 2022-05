Tennisser Sander Arends wint Challenger in Mauthausen

De finale in Oostenrijk was de enige wedstrijd die het Nederlandse duo in twee sets wist te winnen. In de drie wedstrijden daarvoor hadden ze steeds een supertiebreak nodig om de wedstrijd binnen te halen.

Het is voor Arends zijn achttiende toernooi-overwinning op een Challenger. Dat zijn toernooien op een niveau lager dan de ATP-toernooien, zoals het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

Door de overwinning klimt Arends van het 108e naar de 101e plaats op de wereldranglijst. Op zijn hoogtepunt stond Arends op de 55e plek van de wereld.