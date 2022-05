VC Snits zet reuzenstap richting derde plaats: 3-0 overwinning op Zwolle

De eerste set ging overtuigend naar VC Sneek: 25-15. In de tweede kon Zwolle wat beter bijblijven, maar toch haalde Sneek de set zonder problemen binnen (25-17).

Afscheid Van Wijnen

In de derde set zag het publiek in de Sneker Sporthal een paar mooie rally's, maar het hoogtepunt was toch de publiekswissel voor Roos van Wijnen. Na 14 seizoenen stopt zij als speelster van VC Sneek en als topvolleybalster. Met Van Wijnen in de ploeg won Sneek ook de derde set (25-22).

Volgende week zaterdag is de return in Zwolle. Als Sneek dan wint, dan eindigt de ploeg als derde in de Nederlandse eredivisie. Mocht dat lukken, dan mag Sneek Europees volleybal spelen, maar de kans dat Sneek dat zal doen is klein. Dat heeft met geld te maken.