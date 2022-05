Balk wil meer watersporters trekken

De woorden van Engelenburg mogen dan wel positief zijn, watersporters zijn er nog niet veel in Balk. Met het evenement Balkvaart hoopt de organisatie de watersporters toch naar het dorp te krijgen.

Geen doorgaande vaarroute

Er zijn verschillende activiteiten in Balk, zoals suppen en een zeilwedstrijd. Dat het dorp niet genoeg is ontdekt door watersporters, vindt de organisatie jammer. Volgens hen ligt het aan de ligging van Balk. "Balk is geen doorgaande vaarroute", zegt Piet Siemonsma van de ondernemersvereniging. "Dan wordt het door zeilers en andere bootjesmensen snel overgeslagen."

"Maar we hebben hier van alles en dan is het zonde dat het dorp niet wordt gezien", zegt Simonsma. "Met dit evenement hopen wij dan ook dat Balk in het goede daglicht komt. Het is niet zo dat niemand van Balk heeft gehoord, maar voor watersporters kan het beter. Balk kun je natuurlijk niet verplaatsen, maar je kunt de mensen wel naar Balk halen."

Het evenement wordt zaterdag afgesloten met een Carribean Party.