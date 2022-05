Zorgen om gasprijs bij zwembaden: 'Dan zijn we er over twee jaar niet meer'

Bij zwembad De Delte in Gorredijk hebben ze ook te maken met die problemen. "Het is te hopen dat de gasprijzen weer eens wat normaal worden. Maar als die richting de drie euro gaan dan hebben we nog een jaar of twee, maar dan zijn we helaas weg", zegt bestuurslid van het zwembad, Jan Sybrandy.

Dat zou een ramp zijn, volgens de bestuurder. "Zo'n dorpszwembad moet blijven. Weg is weg. Het komt niet meer terug als het eenmaal dicht is. Het heeft hier in Gorredijk een grote sociale functie."

Zeven cv-ketels

"Hier gaat het zoals bij de mensen thuis met een cv-ketel, alleen hier zijn het er zeven. Dus je kunt je ongeveer voorstellen wat dat betekent. In de afgelopen weken hebben we eigenlijk de piek gehad. We hebben 1.800 kuub water op 20+ moeten brengen. Dat is altijd een grote uitdaging. De energieprijzen zijn voor ons wel een bedreiging", zegt ook voorzitter Twan van Duijven.

Daarom zijn ze bezig om samen met de gemeente te kijken of ze kunnen verduurzamen. "Verduurzamen ook omdat we vinden dat het belangrijk is voor de aarde, maar ook omdat we vinden dat het belangrijk is voor ons voortbestaan. Als wij 20.000 of 30.000 euro op onze exploitatie kunnen besparen dan kunnen we ook andere dingen doen als het gaat over inzet van mensen en middelen bij het zwembad."

Geen eigen adres

Daarvoor wil het zwembad graag 500.000 euro hebben, maar dan moet er eerst een probleem worden opgelost. Het zwembad heeft geen eigen adres. "Doordat we ook geen eigen aansluiting hebben, vallen we met bepaalde subsidies buiten de boot. Dus daar zijn we met de gemeente nu ook druk mee. Dat we een eigen aansluiting krijgen, want dat is wel een voorwaarde", zegt Sybrandy.

Maar nu gaat de focus eerst op het zomerseizoen. "Dat is prachtig. Voor het eerst in twee jaar kunnen we weer gewoon open", zegt Sybrandy.