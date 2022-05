Na een aantal verhuizingen heeft het Grouster skûtsjemonument een definitieve plaats

Dat zal de vaste plek worden. Het beeld is feestelijk onthuld door de Grouster zeilkoningin en haar hofdame. "Het is een locatie waar normaal gesproken veel mensen komen", zegt Johannes de Vries die al vanaf het begin in 2001 bij het monument is betrokken: "Hier gebeurt zo langzamerhand veel. Het is een zichtlocatie van het water, de dijk en de omgeving. Mensen wandelen hier heel veel langs."

1929

Het beeld is een skûtsje met de G van Grou in het grootzeil. Het dorp heeft een sterke relatie met het skûtsjesilen, legt de Vries uit: Het is hier ooit begonnen in 1929, zo'n drieënnegentig jaar geleden. Toen werd er voor het eerst in wedstrijdverband gevaren met de schippers."