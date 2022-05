Harkemase Boys en ONS Sneek doen goede zaken in strijd tegen degradatie

Harkemase Boys had het lastig in de openingsfase, maar de Harrekieten vochten zich op karakter in de wedstrijd. In de 15de minuut leverde dat een voorsprong op. Tapmahoe Sopacalty scoorde na een voorzet van Jhurrey Margaritha: 1-0.

In de tweede helft was de eerste grote kans voor Excelsior'31, maar daarna nam Harkemase Boys het initiatief over. Mart Dijkstra miste nog alleen voor de keeper, maar in de 60ste minuut was het wel raak: Kian Visser schoot de 2-0 binnen.

Buitenpost geeft voorsprong uit handen

In de hoofdklasse speelde Buitenpost tegen DETO Twenterand. De Blauwkes kwamen op voorsprong in Vriezenveen. Willem de Boer maakte de 0-1 na een goede steekpass van Joran Olijve. Bij de rust stond die tussenstand op het scorebord.

In de tweede helft ging het spel op en neer. In de 69e minuut scoorde DETO de gelijkmaker. Ferdi ter Avest maakte uit een rebound 1-1. Buitenpost was duidelijk van slag, want nog geen twee minuten later was het 2-1. Weer was Ter Avest de doelpuntenmaker.

In de 78ste minuut was de wedstrijd beslist. Na een keurige individuele actie schoot Hans Matti de bal in de goal: 3-1. Bas Postma bepaalde de eindstand op 4-1. Na het verlies moet Buitenpost nog volop aan de bak om degradatiewedstrijden te voorkomen.

ONS wint degradatiekraker

ONS Sneek speelde een erg belangrijk duel tegen De Dijk. Het werd een harde wedstrijd met veel gele kaarten. Zo bekeken was het eigenlijk geen verrassing dat het openingsdoelpunt uit een penalty viel. Wesley Tankink schoot de 1-0 binnen voor ONS.

De Dijk zette alles op alles om nog gelijk te maken, maar dat lukte niet. Sterker nog: ONS maakte via Steyn Potma de 2-0.

Door de overwinning heeft ONS 29 punten. Dat zijn er evenveel als Buitenpost en De Dijk. Op basis van doelsaldo staan Buitenpost en ONS nu op plek 13 en 14. Dat zou betekenen dat ze beide nacompetitie moeten spelen. Er zijn nog vier competitiewedstrijden te spelen.