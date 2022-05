Honderden vrijwilligers tellen vogels in Fryslân en dat is belangrijker dan je denkt

Regelmatig komt er in het nieuws of het wel of niet goed gaat met de Nederlandse natuur. Dat weten we voor een groot deel door het werk van de honderden vrijwilligers die alleen al in Fryslân actief zijn om de vogelstand bij te houden.

Als deze vrijwilligers er niet waren, zou de 'basisadministratie' ontbreken. Daarin worden nu alle trends bijgehouden.

Nieuwe vrijwilligers

De organisatie Sovon Vogelonderzoek is nu bezig nieuwe vrijwilligers op te leiden. Dit voorjaar leren zo'n 25 mensen hoe ze broedvogels moeten inventariseren. Het gaat dan niet alleen om het herkennen en tellen van vogels, maar ook om de plek en hun gedrag.

Alles moet op locatie digitaal worden ingevoerd. Dat is niet voor iedereen even eenvoudig.