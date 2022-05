Duits volkslied op Schiermonnikoog: "Als je dood bent, is er geen oorlog meer"

In de oorlog zat Joke Folmer in het verzet. Later richtte ze op Schiermonnikoog het 4 mei-comité op. Ze zette zich in voor herdenking en verzoening.

Bij de dodenherdenking worden op Schiermonnikoog de volksliederen gespeeld van alle vliegers die op het eiland begraven zijn. Acht nationaliteiten. Daar zijn ook Duitsers bij.

"Als je eenmaal dood bent, is er geen oorlog meer. We moeten een keer vergeven en vergeten. Nou, vergeten niet, maar vergeten zeker", zegt WybJan Groendijk, die betrokken is bij de herdenking.