Heerenveen mist Van Aken tegen Vitesse, Bakker vraagteken

"We zijn niet zozeer bezig met het halen van de play-offs. We moeten zondag eerst een goed resultaat halen." Dan is het daarna nog maar een week en dat zit het seizoen er misschien al volledig op.

"Het is wel apart ja. Dan kun je ineens weer een seizoen afvinken. Dan denk je ook aan hoe snel het eigenlijk gegaan is. We hebben heel veel meegemaakt. We hebben in de onderste regionen gestaan en daar hebben we ons uitgevochten. Dan draai je ineens mee om de achtste plek."

Tobiasen en Reekers weer assistent-trainers

Tobiasen is nu hoofdtrainer en heeft nog een contract als assistent-trainer. Voor Tobiasen is dat niet vreemd. "Ik wist vanaf dag één dat ik terug zou gaan als assistent."

Intussen weet hij ook dat hij samen met Peter Reekers aan de slag zal als assistent van de nieuwe coach Kees van Wonderen. Het contract is nog niet getekend, maar waarschijnlijk zal Paul Simonis daar nog bij komen. Hij is nu assistent bij Go Ahead Eagles van Van Wonderen.

"Ik heb nog een jaarcontract en ze hebben ook gewoon gezegd dat ze met ons door willen", zegt Tobiasen. Dus we gaan volgend seizoen weer fris en fruitig door."