Drie geiten doodgebeten op Terschelling: "Mijn hond doet dat niet"

In de bossen en op het strand mogen honden los lopen, maar in de duinen en de begrazingsgebieden mag dat niet, zegt boswachter Joeri Lamers. Dat is niet alleen om de geiten of reeën te beschermen, maar ook om de vogels niet te verstoren.

Volgens Lamers komt het geregeld voor dat mensen de hond niet aan de lijn houden, op plekken waar dat wel moet. Eigenlijk iedere week worden er wel boetes voor uitgedeeld, zegt hij.

Mensen hebben niet in de gaten hoe gevaarlijk het is, zegt Lamers. "Mijn hond doet dat niet", dat zegt eigenlijk iedereen. Maar als er een groepje geiten wegrent, weet je niet hoe een hond reageert."

"Hij maakt hem nu dood"

In 2018 registreerde de camera van Omrop Fryslân hoe een hond een schaap pakte, een halve minuut nadat de eigenaar zegt "Ze komt niet aan de schapen. Dat zie je ook wel."

"Hij maakt hem nu dood", zegt de cameraman van Omrop Fryslân, terwijl hij van een afstand de schapen filmt: